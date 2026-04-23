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L’evento.
24 aprile 2026 alle 00:38

Centenario di Bonaria, oggi c’è la messa con il cardinale Zuppi 

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Oggi si festeggia il centenario della dedicazione della Basilica di Nostra Signora di Bonaria con ospite d’onore il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. L’evento è stato preceduto dal novenario, iniziato il 15 aprile, presieduto da diversi vescovi provenienti dalle diocesi della Sardegna.

Il momento clou questa mattina alle 11 con la celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Zuppi che sarà trasmessa in diretta su Videolina, alla quale parteciperanno tutti i vescovi della Sardegna. Seguirà, alle 12, la supplica a Nostra Signora di Bonaria, patrona della Sardegna. Nel corso della giornata saranno celebrate anche altre messe, mentre alle 21 si terrà il concerto del gruppo Gen Rosso. Sempre alle 21, è prevista anche l’iniziativa “Una luce per Bonaria”, che invita i fedeli ad accendere una candela e a collocarla alla finestra, come segno semplice e condiviso di preghiera e partecipazione. Le celebrazioni proseguiranno domani, con la messa a Sinnai presieduta dall’arcivescovo monsignor Giuseppe Baturi, la partenza e l’arrivo del pellegrinaggio, la consacrazione dei bambini e una ulteriore celebrazione eucaristica nel pomeriggio,

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