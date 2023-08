Centenaria, paese in festa 

Festa ad Armungia per la signora Anna Quartu che ha compiuto lunedì cento anni. Un traguardo invidiabile, festeggiato con la famiglia e i compaesani. In posa con la per le fotografie anche la sorella Rosina, 93 anni, e il fratello Giovanni, 98 primavere. Quasi tre secoli di vita se si sommano le loro età. La messa in paese e poi una grande festa nel centro di ristoro del Comune.

Anna Quartu oggi vive a Cagliari ma per buona parte della sua vita ha vissuto ad Armungia dove ha voluto celebrare i cento anni. La comunità è stata invitata a partecipare ai festeggiamenti. Il sindaco Tonio Quartu ha regalato alla signora, a nome dell’amministrazione comunale e del paese, un mazzo di fiori, una grande torta farcita e una targa con inciso il messaggio: “Anna Quartu ci insegna che la vera giovinezza è quella del cuore, gli auguri migliori di buon compleanno”. (fr. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA