Che relazione c'è tra un'intensa attività fisica e la longevità? Il tema è al centro della puntata di Baunei-Santa Maria Navarrese di “Centenari Superstar” con Paola Pilia e Flavio Soriga (foto) .

Ed ecco le testimonianze di Susanna Secci, 101 anni e Rosa Secci, 97 anni, che raccontano le lunghissime camminate per raggiungere la scuola da bambine e il lavoro in campagna che le ha portate a percorrere a piedi decine di chilometri tutti i giorni da ragazze. Mario Barca e Salvatore Tronci ci parlano dei Giovani di Ardalavè, associazione di volontari ultraottantenni che si mettono a disposizione della comunità per prendersi cura della montagna. Il regista e documentarista Pietro Mereu, inventore del Longevity Fest.