Sono complementari anche nella somma delle loro età: Giovannina ha 101 anni, Mariangela 99, totale 200 anni di sorellanza stretta. Esempio di longevità a Bolotana, paese che è una palestra a cielo aperto con la complicità della conformazione del territorio. Le sorelle Marras sono allenate - e alleate - da sempre. Le loro storie sono al centro della nuova puntata di “Centenari Superstar”, alle 21 su Videolina. Spazio anche a Gianni Pes dell’Università di Sassari, epidemiologo e padre della Blue Zone, e alla storia di Francesco Marcia, 99 anni: a Dolianova fondò una storica discoteca. Eccolo, nella foto, con Mariangela Lampis, che cura e conduce il programma. Regia di Massimo Piras.