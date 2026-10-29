Centenari Superstar 

L’umorismo e un tratto di penna sempre allenato, insieme all’esercizio quotidiano della lettura: a San Giovanni Suergiu Giovanni Figus, quasi 102 anni, mantiene la mente tonica insieme al corpo, con l’Unione Sarda e la sua cyclette. Ha invece 104 anni la sua compaesana Annetta Pisanu: velocità di pensiero e parola, i ricordi scorrono sul filo di una memoria inossidabile. Antioca Serafini (nella foto con Mariangela Lampis, che conduce il programma) ha raggiunto i 106 anni: lo spirito dell’accoglienza si legge chiaro nei suoi occhi. Il venerdì alle 21 torna l’appuntamento di Videolina con i centanari, le superstar di Sardegna. La regia è firmata da Massimo Piras.