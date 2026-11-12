Lo sguardo sempre aperto verso l’esterno è uno dei tratti che accomuna i “Centenari Superstar”, mai indifferenti agli altri. Nuova puntata, e nuova edizione, della trasmissione di Videolina, condotta dalla giornalista Mariangela Lampis, in onda questa sera alle 21. Tanti i protagonisti. Enerina Altea, 101 anni, a Sardara, per esempio: dalla sua finestra coltiva la curiosità. A Dolianova Ciccitu Piga, quasi 105 anni, su e giù per i gradini di casa e il pensiero sempre rivolto agli affetti. Un aspirante centenario, Gianni Vodret, si concentra sui gesti di gentilezza da rivolgere alle persone che vivono momenti difficili all’oncologico. La regia è di Massimo Piras.

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