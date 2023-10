“Centenari Superstar” Gli uomini e le donne di un’Isola da primato 

I centenari? Sono “Superstar”. Paola Pilia e Flavio Soriga lo sanno bene. Perché il loro racconto, puntuale come un documentario, diventa, puntata dopo puntata, un affascinante racconto epico. Da questa sera alle 21, su Videolina, ascolteremo storie di uomini e di donne che ci riempiranno il cuore.

Puntata 1

Il viaggio di “Centenari Superstar” parte da Arzana. Raffaele Sestu, medico di base per oltre quarant'anni, e Gianni Pes, epidemiologo dell'Università di Sassari, pioniere negli studi sulla longevità, faranno il punto su quella che viene definita la Blue Zone ogliastrina e quali sono i fattori che hanno contribuito a crearla. Protagonisti, Attilio Stochino, 101 anni di Arzana, e Assunta Floredda, 96 anni di Villagrande, che conducono ancora una vita attiva, fatta di allenamento quotidiano, cibo sano e letture.

Puntata 2

“Centenari Superstar” fa tappa a Perdasdefogu, paese che detiene il record mondiale di longevità familiare. Tore Mura, assessore comunale, analizzerà con noi i numeri. Il genetista Francesco Cucca, docente universitario a Sassari e coordinatore scientifico del Centro Progenia di Lanusei, ci spiegherà quanto conta la genetica per vivere a lungo e bene. Protagonisti della puntata, Vittorio Spano, 103 anni, Vittorio Lai “Pistola”, 101 anni, Beniamino Lai, 98 anni e Carolina Serdino, 90 anni.

Puntata 3

La relazione tra alimentazione e longevità è al centro della nuova puntata di “Centenari Superstar” con Paola Pilia e Flavio Soriga che farà tappa a Seulo. Luigi Carta, 100 anni, ci porterà a fare la spesa e ci racconterà cosa mangia tutti i giorni. Gino e Antonietta Locci, marito e moglie di 95 e 90 anni, ci mostreranno che curano e ci sveleranno le ricette della tradizione. Il sindaco Enrico Murgia farà il punto sui nuovi studi scientifici condotti sul microbiota intestinale dei cittadini di Seulo. Ancora, l’intervento dello studioso Gianni Pes.

Puntata 4

“Centenari Superstar” farà tappa a Ulassai. Nel paese natale di Maria Lai si indagherà il rapporto tra longevità e spiritualità, concetto che racchiude tutto ciò che nutre la mente: dall'arte alla religiosità. Gli ospiti? Donatella Petretto, docente di Psicologia Clinica dell'Università di Cagliari, e Roberto Corongiu parroco di Ulassai, Osini e Gairo. Ascolteremo i racconti di Battistina Piras, 104 anni di Osini, e di Alfio Chillotti, 100 anni di Ulassai che ancora amano cucinare e viaggiare.

Puntata 5

Che relazione c'è tra un'intensa attività fisica e la longevità? Il tema è al centro della puntata di Baunei-Santa Maria Navarrese di “Centenari Superstar”. Nel paese dei pastori acrobati, che ospita amanti del trekking e della camminata in arrivo da tutta l'Europa, registreremo le testimonianze di Susanna Secci, 101 anni, e Rosa Secci, 97 anni. Ci racconteranno le lunghissime camminate per raggiungere la scuola da bambine e il lavoro in campagna che le ha portate a percorrere a piedi decine di chilometri tutti i giorni da ragazze. Mario Barca e Salvatore Tronci ci parleranno della straordinaria esperienza dei Giovani di Ardalavè, associazione di volontari ultraottantenni che si mettono a disposizione della comunità per prendersi cura della montagna. Il regista e documentarista Pietro Mereu, promotore del Longevity Fest e autore del film “Il club dei centenari”, chiuderà la puntata.

