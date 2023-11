La relazione tra l'ambiente incontaminato e la longevità sono al centro delle nuova puntata di “Centenari Superstar” con Paola Pilia e Flavio Soriga, nella foto .

Da Lanusei ci raccontano il loro amore per la natura, per il bosco e più in generale per la vita all'aria aperta Assunta Lai, 91 anni, Nina Demurtas, 101 anni, Angela Sanna, 96 anni e Maria Farinella, 97 anni, tutti di Lanusei. E ancora Gabriele Mereu, 98 anni e Ermelinda Piroddi, 91 anni di Villagrande. Intervengono anche Raffaele Sestu, medico di Arzana ed esperto di longevità e Salvatore Marongiu e Stefania Demurtas dell'azienda Il Maggese di Tortolì che hanno avviato una Food Forest.

RIPRODUZIONE RISERVATA