Centenari, record di feste in città 

Oristano è città con l’indice di vecchiaia tra i più alti d’Italia: 311,8 anziani ogni 100 giovani e ci sono 59,6 residenti a carico di ogni 100 che lavorano.

Record centenari

Più si invecchia e più aumentano i centenari per la felicità dei familiari e che il sindaco Massimiliano Sanna, la vice Bonaria Zedda e l’amministrazione comunale a nome della città giustamente festeggiano: 7 cin cin e altrettanti tagli di torte quest’anno. Sino al 31 dicembre 2023 erano 17 i centenari e con i 7 di quest’anno si arriva a 24: auguri a tutte e tutti. Oristano quanto a “nonnini” non è da podio nazionale ma il dato è in aumento, fedele interprete dell’invecchiamento della popolazione: sono 24, erano 9 nel 2019. Che la città oltre a perdere abitanti (30.088 è il dato, provvisorio, dell’Istat) invecchi è un dato di fatto che l’Istat registra.

I novantenni

Nel 2019 i residenti dai 90 anni fino ai cento erano 449, in cinque anni il numero sale a 522. Otto 99enni e 14 novantottenni nel 2019, 12 e 15 rispettivamente nel 2023 e 2024. Il saldo naturale è sul negativo spinto, più bare che culle; nei primi 8 mesi di quest’anno non c’è stato un solo mese con un saldo naturale positivo.

In provincia

La provincia è lo specchio della città. A fine 2023 si contavano 64 centenari, nel 2019 erano 43 (nel 2009 l’Istat ne indicava 41). Fino al 2019 le variazioni sono state minime, nel 2020 il dato è salito a 53 per schizzare nel 2021 al numero più alto degli ultimi 15 anni: 72. Aumentano anche le donne e gli uomini over 90; dai 2.446 del 2019 si è passati ai 2.572 del 2023. Spigolando tra i comuni con la popolazione più alta, Terralba ha festeggiato 4 centenari, era a zero nel 2019; 38 sono i novantenni a fronte di 29 del 2019. Cabras , 3 centenari, uno nel 2019; 23 novantenni nel 2023, 8 in più di cinque anni fa. Bosa : 3 con cento anni e più, uno nel 2019. Con i novantenni la città del Temo va controcorrente: 13 contro i 21 del 2019. Santa Giusta ha riempito la casella vuota dal 2019 con un centenario. La maggioranza è donna, oltre il 70 per cento. Il fenomeno è generale, la popolazione invecchia dovunque ma con percentuali diverse. In Italia si viaggia sul 30%, a Oristano dal 2009 al tutto 2023 si va oltre il 70%.

