Centenari e felici,  psicologi a caccia dell’ultimo segreto  

Un assalto scientifico mediatico, coordinato dall’Osservatorio Sardinia Blue Zone, con Baunei e dintorni al centro degli studi legati alla longevità che caratterizza numerosi comuni sardi.

La novità è l'interesse per gli aspetti psicologici del fenomeno longevità. Quelli che meno hanno a che fare con la genetica ma più con la felicità del vivere la comunità. Con lo stile di vita.

Questo l’oggetto della ricerca della docente di psicologia dell’Università di Losanna, Daniela Jopp. Nei giorni scorsi ha fatto tappa a Baunei. In parallelo l’interesse mediatico non sfuma. Anzi.

Un servizio televisivo interamente dedicato ai centenari di Baunei e Urzulei andato in onda qualche giorno fa sul primo canale della Tv francese, un altro servizio girato la scorsa settimana da una troupe della televisione danese, una giornalista svizzera, Lucia De Paolis, della rivista “Annabelle”, impegnata nelle interviste condotte casa per casa ad anziani baunesi.

Lo studio

Gianni Pes, dell’Università di Sassari, coofondatore e primo presidente dell’Osservatorio Blue Zone, che la longevità sarda la studia da oltre venticinque anni e che in questi giorni ha accompagnato giornalisti e studiosi stranieri alla scoperta dei super anziani ogliastrini, spiega: «L’importanza della genetica nel determinare la longevità è stata ridimensionata negli ultimi anni – rimarca il dottor Pes - si calcola che la longevità dipenda dai geni al massimo per il 10 per cento, il che vuol dire che per il 90 per cento dipende da fattori che non sono quelli genetici; quello che definiamo genericamente stile di vita, e non solo mangiare in modo salutare fare attività fisica, ma anche avere un supporto costante da parte della comunità».

E su questi aspetti meno legati alla genetica si fonda lo studio che intende portare avanti l’Università di Losanna. «Nei giorni scorsi, come Osservatorio Blue Zone, abbiamo avviato la collaborazione con la dottoressa Jopp dell’Università di Losanna – sottolinea Pes – mettendo a punto gli strumenti d’indagine, come i questionari da sottoporre agli anziani, con i quali verrà portato avanti lo studio sul lato psicologico del benessere che contribuisce ad allungare la vita». La professoressa Jopp tornerà in Ogliastra l’anno prossimo per iniziare lo studio vero e proprio per conto dell’Università di Losanna. In loco la collaborazione logistica sarà garantita dall’Osservatorio Blue Zone: «Metteremo a disposizione tutta la nostra capacità di collaborazione per portare avanti lo studio – spiega Claudia Porcu, direttrice dell’Osservatorio – come facciamo da oltre quindici anni con tutti gli studiosi che si avvicinano al tema».

Superstar

Sugli aspetti positivi del vivere immersi in una piccola comunità a contatto diretto con la natura si è soffermato in particolar modo il servizio televisivo andato in onda sulla tv francese TF1, nel telegiornale delle 20, qualche giorno fa: cinque minuti di interviste a centenari e quasi centenari tra Baunei e Urzulei visti da milioni di telespettatori d’oltralpe, nel notiziario più seguito dai francesi.

Tra l’altro nella settimana in cui è andato in onda anche lo speciale “Centenari Superstar” di Videolina, a cura di Paola Pilia e Flavio Soriga, interamente dedicato agli anziani, i nonnini super attivi di Baunei e Santa Maria Navarrese. Ormai autentiche celebrità la cui indiscussa fama ha varcato da tempo i confini dell’Isola.

