Centenari, che star! 

La longevità raccontata nei media internazionali che diventa anche attrazione turistica. Questo è il tema della nuova puntata di “Centenari Superstar” con Paola Pilia e Flavio Soriga (foto) .

Stasera alle 21 su Videolina, Maria Pilia (97 anni) di Barisardo, Rosa Secci (97) di Baunei, Maria Cascia (97) e Salvatore Marci, 94 anni, di Barisardo raccontano dell’arrivo dei primi turisti in Ogliastra e le loro esperienze al mare da bambini, con gli uomini e le donne costretti a stare in spiagge separate. Le riflessioni di Pietro Mereu, regista e fondatore del Longevity Fest e del presidente della Fonazione Its Blue Zone Nanni Usai. E ancora le esperienze dei turisti alla ricerca del segreto di lunga vita a Seulo.

