Centauro travolto da un camion 

Incidente ieri alle 10.30 all’uscita da Belvì. Un motociclista marchigiano di Jesi, 44 anni, si è scontrato con il camion della spazzatura che transitava sul lato opposto. Intervenuti sul posto il 118 Belvì volontari soccorso Aritzo, i carabinieri della caserma di Belvì e i vigili del fuoco. Il motociclista, rimasto cosciente, ha riportato ferite al braccio e alla gamba sinistra, è stato soccorso dall’ambulanza medicalizzata del 118 di stanza a Sorgono che ha trasportato il centauro all’ospedale San Francesco di Nuoro. Il motociclista faceva parte di un gruppo di 20 centauri che stava entrando in paese, ma forse per distrazione ha invaso la corsia opposta finendo contro il camion della nettezza urbana. Il conducente del mezzo ha cercato di evitarlo ma non ci è riuscito.

