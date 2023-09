Centauro nel burrone con la moto 

È piombato in fondo alla scarpata dopo aver perso il controllo della sua moto. Un motociclista tedesco di 52 anni è caduto al chilometro 189 dell’Orientale, nel territorio di Urzulei. Erano le 11.40 di ieri quando è scattato l’allarme. Sul posto, nella zona di Monte Su Nercone, è arrivato il personale dei vigili del fuoco di Nuoro che ha raggiunto il ferito con una squadra ordinaria e alcune unità del nucleo Speleo alpinistico fluviale. Subito dopo è intervenuto il mezzo Areus proveniente dalla base di Olbia che ha completato il recupero trasferendo il centauro all'ospedale Brotzu di Cagliari. Per lui trauma al bacino con lesione scomposta e frattura di femore. Sempre ieri, alle 16.30, un’escursionista ha accusato un malore mentre percorreva il Selvaggio blu. La donna, cardiopatica, è stata trasportata al San Francesco di Nuoro per gli accertamenti del caso. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA