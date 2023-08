Centauro in Rianimazione dopo lo scontro con un furgone 

Viaggiava sulla sua moto quando, per cause ancora da accertare, è avvenuto l’impatto frontale contro un furgone lungo la strada perferica di Ittiri.

Ad avere la peggio il motociclista Salvatore Piga, un ittirese di 34 anni che, trasportato con l’elisoccorso del 118 al Santissima Annunziata in codice rosso, attualmente si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione con prognosi riservata.

Secondo la prima ricostruzione della dinamica sulla base dei rilievi ad opera dei carabinieri di Ittiri, coordinati dal comando di Alghero, all’origine del violento impatto ci sarebbe stata una invasione di corsia. Lo scooter Scarabeo mentre percorreva via Monte Untulzu, stradina periferica del paese, sarebbe finito contro il camioncino Fiat Iveco che viaggiava in direzione opposta. Il giovane di Ittiri è stato sbalzato dalla sella dalla moto. Un volo di alcuni metri prima dell’impatto violento sull’asfalto. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Sassari a supporto degli operatori sanitari del 118 che, giunti a bordo dell’ambulanza, hanno prestato le prime cure al giovane. Una volta che lo hanno stabilizzato hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento immediato all’ospedale civile di Sassari. Le condizioni del ferito sono apparse subito molto critiche. I medici gli hanno riscontrato un grave trauma toracico-addominale. Il tratto di strada è già drammaticamente noto a causa di altri gravi incidenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA