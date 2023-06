Centauro grave dopo l’impatto con un’auto 

È ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale San Francesco per un politrauma subito in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in viale Repubblica, Sandro Beccu, 46enne di Nuoro. L’uomo, appassionato di moto e da qualche tempo gestore di una rivendita di motocicli, stava percorrendo viale Repubblica a bordo di una moto da cross, diretto verso il Quadrivio. Secondo il racconto di alcuni testimoni, stava impennando quando dall’altra parte della carreggiata sopraggiungeva una Ford Cmax condotta da una donna con a bordo i figli minorenni.Poco prima di incrociare l’auto Beccu avrebbe rimesso la ruota anteriore a terra e poi ha iniziato a frenare. Ma qualcosa è andato storto, la due ruote ha sbandato andando ad impattare sull’auto. Una dinamica da verificare, così come le eventuali responsabilità, che sono al vaglio della Polizia stradale giunta sul posto per i rilievi. Beccu è finito a terra privo di sensi. All’arrivo dei vigili del fuoco e dell’ambulanza del 118 i medici lo hanno rianimato, e portato in codice rosso al San Francesco dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Nel pomeriggio un altro incidente ha coinvolto tre giovani, rimasti illesi, a bordo di una Fiat Panda che si è ribaltata lungo la strada per l’Ortobene. (f. le. )

RIPRODUZIONE RISERVATA