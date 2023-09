Centauro ferito in uno scontro 

Terribile incidente frontale alle porte di Sorso. Un motociclista di 26 anni, di Sorso, si trova ricoverato, in pericolo di vita, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale civile di Sassari. Sbalzato dalla sua moto ha sbattuto sul cofano dell’auto, che procedeva in direzione opposta, poi sul parabrezza e infine a terra. L’impatto violento è avvenuto alle 11.40 sulla provinciale 25, all’ingresso del paese, al chilometro 10 poco distante dal distributore carburanti Tamoil.

Ancora tutta da ricostruire la dinamica. Dalle prime ricostruzioni il giovane in sella alla due ruote, una Suzuki 750, è finito contro una vettura, una Volkswagen Golf che proveniente da Porto Torres verso Sorso si apprestava a svoltare sulla sinistra, per immettersi nella strada vicinale stradalonga Lu Pinu per dirigersi verso una proprietà privata. Durante la manovra il conducente dell’auto non si è accorto che, dalla parte opposta, sopraggiungeva da Sorso una moto e, nonostante il tentativo di frenata, lo scontro è stato inevitabile. La Suzuki è andata completamente distrutta. Una ruota, il serbatoio e parti della carrozzeria solo stati scaraventati ad alcuni metri di distanza dal punto dell’incidente. Il 26enne è volato sul parabrezza e poi sull’asfalto. Le condizioni del 26enne sono apparse subito molto gravi.

I soccorsi

Soccorso dagli operatori sanitari del 118, il ragazzo privo di sensi è stato stabilizzato e, con l’aiuto dei vigili del fuoco di Sassari, è stato trasferito sull’elisoccorso di Areus che ha provveduto a trasportarlo in codice rosso al Santissima Annunziata. Ha riportato fratture multiple e un grave trauma cranico. Si trova sotto osservazione in terapia intensiva. Ferito anche il conducente della Golf, un uomo di 55 anni di Sassari. I medici gli hanno riscontrato un trauma toracico. Danneggiata su un lato anche l’auto. Vetri del parabrezza in frantumi e parte del cofano accartocciato. Testimoni hanno assistito all’incidente su una delle arterie con elevato flusso di traffico, teatro di diversi incidenti anche gravi. I carabinieri della compagnia di Porto Torres hanno bloccato il traffico per circa due ore. Il compito di ricostruire la dinamica spetta alla Polizia locale di Sorso che, intervenuta sul posto, ha raccolto le testimonianze dei presenti.

