Tortolì.
20 ottobre 2025 alle 00:13

Centauro centra una delle auto del rally 

Reduce da un buon piazzamento al tredicesimo Rally Terra Sarda, la Skoda Fabia Rs del campione finlandese Emil Lindholm è stata centrata in pieno da una Kawasaki Z750. L’incidente è accaduto intorno alle 16 di ieri lungo via Tirso, nel quartiere di Zunturinu, mentre l’auto da corsa era in trasferimento da via Monsignor Virgilio verso il parco chiuso allestito per l’occasione in piazza Rinascita, a Tortolì. Da accertare l’esatta dinamica dello scontro, all’origine ci sarebbe una mancata precedenza. Sta di fatto che la moto è piombata sulla fiancata della Skoda e il centauro, Federico Fois, 23 anni, di Girasole, è stato sbalzato sull’asfalto. Il giovane è stato subito soccorso e con l’ambulanza medicalizzata trasportato, in codice rosso, all’ospedale di Lanusei. Lamentava dolori addominali. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale. Sul posto anche i vigili del fuoco di Tortolì. (ro. se.)

