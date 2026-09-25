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Sadali.
26 settembre 2026 alle 00:34

Centauro austriaco muore sulla 198 

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Incidente mortale ieri pomeriggio sulla 198 in località Santa Maria, a qualche chilometro dal bivio per Sadali. La vittima è un turista austriaco di 64 anni, uscito di strada con la sua moto lungo uno dei tornanti della strada statale. Dai primi rilievi, nella dinamica dell’accaduto non risulta coinvolto nessun altro veicolo. L’allarme è scattato immediatamente grazie ad alcuni automobilisti: dopo pochi minuti, su quel tratto d’asfalto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Isili e un’ambulanza del 118. Inutile il soccorso degli operatori, per l’uomo non c’era più nulla da fare. I militari dell’Arma hanno lavorato ai rilievi per verificare eventuali tracce di frenata sull’asfalto o della presenza di un altro veicolo, ma sembra proprio che il centauro sia uscito di strada in autonomia, probabilmente a causa di un malore. La statale 198 è costantemente percorsa in ogni periodo dell’anno da motociclisti che arrivano soprattutto dall’estero. Una strada molto tortuosa e di difficile percorrenza. Ieri l’incidente costato la vita al turista austriaco.

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