“Centauri sardi”, il libro sulla storia della Polizia stradale nell’Isola 

Una storia lunga 75 anni, quella della Polizia stradale in Sardegna. Ieri, all’Archivio di Stato, è stato presentato il libro “Centauri Sardi: i settantacinque anni della Polizia Stradale in Sardegna. 1947-2022”, scritto dal questore di Oristano Giuseppe Giardina. A partecipare all’evento, oltre ai numerosi appartenenti ai corpi di polizia e alle altre forze dell’ordine, anche le istituzioni comunali e regionali rispettivamente rappresentate dal presidente del consiglio comunale Tocco e l’assessora al lavoro Ada Lai. Il libro ripercorre i 75 anni di vita della Stradale nell’Isola attraverso testimonianze fotografiche (ben 505 foto), fonti d’archivio, raccolte di quotidiani e ricordi personali dei tanti colleghi che il questore Giardina ha minuziosamente raccolto, dando vita a un’opera «che lega la memoria alla storia». E sono proprio questi due concetti il fulcro del libro: «La storia serve a capire dove siamo guardando al passato ma scorgendo al futuro. Quindi per capire cosa è la polizia stradale oggi non possiamo non partire dall’inizio», ci tiene a precisare Giardina. E ancora più importante è il culto della memoria «dobbiamo la nostra riconoscenza ai caduti e ai feriti in servizio e dobbiamo mantenere la memoria dei loro sacrifici».

