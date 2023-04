Cent’anni insieme, la terra dei longevi si propone ai turisti  

La longevità aiuta a promuovere il territorio. I riflettori dei media di tutto il mondo sono puntati infatti da anni sull’Ogliastra, terra che cela l’elisir della lunga vita. “Cent’anni insieme! Giornate di turismo esperienziale tra i segreti della longevità”, manifestazione organizzata da Ogliastra Eventi, si è spostata ieri da Tortolì a Perdasdefogu con tre convegni. Seduti alla tavola rotonda in mattinata, il sindaco Bruno Chillotti, Nanni Usai della Fondazione Its Blue Zone, Grazia Fenu Pintori del dipartimento di scienze biomediche dell’università di Sassari, Alessandro Serra direttore di Coldiretti Nuoro Ogliastra, Flavio Cabitza dell’associazione per la tutela dell’identità ogliastrina e della Barbagia di Seulo e, in collegamento, Alessandra Guigoni del comitato tecnico scientifico dell’osservatorio internazionale longevità e invecchiamento attivo.

Vivere a lungo e bene

«Quando si parla di lunga vita – ha sottolineato Guigoni – intendiamo una lunga vita sia mentale sia fisica. Sono entrambi aspetti importanti». Buon cibo e uno stile di vita sano ma è fondamentale creare sinergie. «Tutto il mondo ci guarda. Dobbiamo insegnare come si mangia in Ogliastra, come si vive ma soprattutto come ci si impegna – ha detto Cabitza - è inutile dire che noi abbiamo il vino, l’uva le erbe officinali migliori, non ce lo dobbiamo raccontare tra di noi dobbiamo fare rete e spiegarlo agli altri». Sulla polemica sollevata dal comitato Longevity Sardinia Blue Zone, Cabitza fa un appunto. «Blue Zone è un termine coniato dal dottor Gianni Pes e registrato da Dan Buettner in America. Noi sardi non possiamo utilizzare il marchio su nessun prodotto alimentare, per esempio, ma da qui a dire che non possiamo neanche nominarlo è eccessivo. Sono polemiche che non vorrei più sentire».

Grande quercia

Ospite d’eccezione alla conferenza, Vittorio Lai, detto Pistola, 101 anni di saggezza: «Bisogna mangiare poco e bene. Esti a non si prandi! – ha commentato col sorriso – bisogna anche andare in campagna a passeggiare». Nel pomeriggio Germano Orrù, del dipartimento di scienze chirurgiche dell’università di Cagliari, ha tenuto il talk “Il segreto della longevità dei sardi dai batteri della bocca”. Hanno chiuso la serata le ricercatrici dell’università di Sassari Elisa Lai e Benedetta Pische: «Con la ricerca si vuole dare una risposta scientifica a tutto quello che si racconta sulla longevità perché questa diventi patrimonio di tutti nonché una risorsa che consenta di valorizzare il territorio». Si prosegue oggi e domani a Tortolì con i laboratori della longevità.