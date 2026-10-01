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Il traguardo.
02 ottobre 2026 alle 00:16

Cent’anni in mezzo alla gente 

Il vescovo Mura: L’Ortobene strumento che ha e dà grande fiducia 

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Il traguardo dei cent’anni proietta “L’Ortobene” nel futuro con la consapevolezza di una lunga esperienza e un forte radicamento territoriale. Il settimanale diocesano, fondato nel 1926 da monsignor Maurilio Fossati, guarda verso nuovi orizzonti con una base importante perché, come emerge dal convegno “La quotidianità in 100 anni”, ieri mattina nell’auditorium Lilliu, non è il bollettino del vescovo, ma il periodico di Nuoro. Lo sottolinea il sindaco Emiliano Fenu: «L’Ortobene, da sempre, era ed è una finestra sul mondo, non solo per i fedeli, ma per la comunità tutta».

L’incontro

«Un giornale diocesano non è neanche un notiziario di cronaca, compito prioritario è alimentare una fede pensata, capace di intercettare domande, che dialoga e fa dialogare, che apre dibattiti. Uno strumento che ha e dà grande fiducia, un giornale che si fa abbracciare soprattutto dal Vangelo», sottolinea il vescovo Antonello Mura che guida le diocesi di Nuoro e Lanusei e fa gli onori di casa anche dando voce ai saluti dei suoi predecessori Pietro Meloni e Mosè Marcia. Il direttore dell’Ortobene don Francesco Mariani ripercorre la storia del settimanale, tra politici, artisti, personaggi di spicco dell’Isola, i rapporti con il regime fascista e i fondatori. Invita a coltivare i rapporti umani, senza distinzioni economiche e sociali: «Il potere dell’uomo sull’uomo è la cosa più brutta. Il giornale diocesano ha sempre seguito questo spirito». Sottolinea: «L’Ortobene si propone di diventare uno strumento di dialogo e opinione pubblica, che connette parrocchie e comunità, che parla non solo di fede, ma di attualità e dà voce a tutti».

Per monsignor Mario Farci, vescovo delegato della Conferenza episcopale sarda per le Comunicazioni sociali, «L’Ortobene è il fiore all’occhiello dei giornali diocesani sardi». Monsignor Sebastiano Sanguinetti, direttore negli anni Novanta, parla di «un giornale che è stato ed è uno strumento identitario per tutto il territorio». Michele Tatti, unico direttore laico, sottolinea: «L’Ortobene è una testimonianza di forza di un giornale che durava 7 giorni, e per 7 giorni era letto». E ancora: «Il settimanale non è mai, e non è mai stato il bollettino del vescovo». Il presidente della Federazione dei settimanali cattolici, Mauro Ungaro, parla del rapporto tra Chiesa e territorio, della sua vitalità e importanza in un contesto sempre più digitale. Francesco Ognibene, giornalista di Avvenire, dice: «Informarsi bene è una questione di pazienza». Poi la tavola rotonda con monsignor Mura e i giornalisti Giuseppe Manunta di Dialogo, Stefania Pusceddu di Nuovo Cammino, Maria Luisa Secchi di Kalaritana, Claudia Carta de L'Ogliastra, Mauro Dessì de L’Arborense, don Francesco Mariani, Antonio Meloni di Libertà, Giampaolo Atzei di Sulcis Iglesiente Oggi, don Gianfranco Pala de La Voce del Logudoro, Luciano Piras de La Nuova Sardegna e Marilena Orunesu de L’Unione Sarda. Nel pomeriggio l’inaugurazione della mostra curata da Franco Colomo.

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