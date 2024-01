Cent’anni e una data per piangere 

Cento anni compiuti ieri, nove figli avuti nella lunga vita coniugale condivisa con Andrea Paperina (un pescatore cagliaritano divenuto poi cuoco provetto, maestro dei piatti – manco a dirlo – a base di pesce), oltre trenta tra nipoti e pronipoti e una spina dolorosa conficcata nel cuore da quando di anni ne aveva solo 19: la morte in guerra del fratello Gesuino. Per Raffaela (Lica) Crobeddu, anziana tutta d’un pezzo di Serramanna, la festa per il secolo di vita, con messa di ringraziamento nella parrocchia di Sant’Ignazio, ricevimento e consegna della targa ricordo dell’amministrazione comunale e dell’associazione Anni d’argento, è trascorsa nella felicità del momento, adombrata dalla melanconia del ricordo del fratello.

Campagna di Russia

Gesuino, soldato della 63ª Squadra Panettieri della 4ª Divisione Alpina Cuneense del corpo di spedizione italiano nella campagna di Russia della Seconda guerra mondiale, cadde in un giorno freddissimo dell’inverno russo, nel 1943. Inizialmente fu considerato disperso, come si legge nel foglio matricolare, “in occasione di combattimento”, e quindi dichiarato “irreperibile” prima dell’ufficialità della morte avvenuta in seguito alle gravi ferite riportate in battaglia, il 20 gennaio 1943. Una data, questa, che tzia Lica e sua sorella hanno ignorato fino a quattro anni fa.

Per scoprire quando e come fosse morto il soldato Crobeddu c’è voluto il lavoro di ricerca di un giovane storico, appassionato delle guerre mondiali: Stefano Cogoni, 38 anni, di Sinnai, impiegato con una passione per la storia delle guerre mondiali, in particolare la seconda.

Una vita nel dubbio

«Mia madre – racconta Massimo Paperina, uno dei nove figli di zia Lica – è sempre vissuta con il desiderio di certezze sulla sorte del fratello». L’anziana ha sempre raccontato di un commilitone del soldato Crobeddu che, tornato dalla guerra, aveva portato la notizia del ferimento in battaglia del povero Gesuino. Le notizie si fermavano lì. «Sarà riuscito a sopravvivere? Oppure è morto? E quando? Mia madre e sua sorella – riprende Massimo – sono vissute con questi dubbi, e col desiderio di conoscere almeno la data di morte del fratello». Non foss’altro per dedicargli una messa in ricordo.

L’impegno dello studioso

Nel 2020 la svolta. L’anziana fa inaspettatamente conoscenza con Stefano Cogoni, che sta raccogliendo per un volume le testimonianze di sardi che hanno vissuto in prima persona i bombardamenti della seconda guerra mondiale, e lo implora: “ Fillu miu: aggiudami’ a sciri candu est mortu fradi miu ” (Figlio mio, aiutami a sapere quando è morto mio fratello). Stefano Cogoni prende l’impegno.

Archivio di Cagliari, caserma Ederle di Cagliari e ministero delle Difesa: lo studioso di Sinnai scandaglia fonti e archivi. E centra l’obiettivo: «Ho trovato la data di decesso nel sito del ministero della Difesa – annuncia – in una banca dati: 20 gennaio 1943».

«Ora una lapide»

A stretto giro arriva il riconoscimento delle campagne di guerra 1040-1943 da parte del Comando militare Esercito Sardegna, “alla memoria” del soldato Gesuino Crobeddu, con “autorizzazione a fregiarsi del distintivo con due stellette e della medaglia commemorativa del periodo bellico 1940-1943”.

«Mia madre – conclude Massimo Paperina – si è data finalmente pace. Ora ha un desiderio: realizzare una lapide in cimitero, in ricordo del fratello morto in guerra, in Russia».

