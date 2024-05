Cent’anni di radio: ricerca e formazione, il futuro va in onda 

Li sente, ma non li dimostra. La radio compie cent’anni, eppure continua ad essere il mezzo di comunicazione più immediato. Non è un caso che entri nelle nostre vite nei momenti di “passaggio”, tutti i giorni: la mattina appena svegli, davanti al primo caffè, in auto mentre andiamo al lavoro, la sera di rientro a casa ormai liberi da impegni. Il 6 ottobre del 1924 venivano trasmessi i primi palinsesti. Per festeggiare la ricorrenza, l’Università di Cagliari, in collaborazione con Confindustria Radio Televisioni (Crtv), ha organizzato un evento dal titolo: “100 anni e sentirli. Passato, presente e futuro della radio”. L’appuntamento è per domani, dalle 9.30, nell’aula magna “Mario Carta” della facoltà di Ingegneria, in via Marengo 2.

L’iniziativa

L’evento sarà l’occasione per raccontare le imprese del media più antico, ma al tempo stesso più duttile e moderno, dando voce ai professionisti che ci lavorano. Si parlerà delle nuove forme dei linguaggi, del ruolo che la radio sta assumendo nel vasto panorama dei mezzi di comunicazione e delle nuove tecnologie che stanno trasformando il modo di fare radio per raggiungere il pubblico più giovane. Un media sempre attuale, rivalutato proprio dalle fasce più verdi della popolazione, che non smette di stupire per la molteplicità dei contenuti offerti da programmazioni sempre più al passo con i tempi. Tra gli ospiti presenti, oltre a editori ed editrici di radio locali e nazionali che dialogheranno con studenti e studentesse, Dj Ringo, direttore artistico e speaker Virgin Radio, Francesco Abate e Paola Pilia, speaker Radiolina, Luca Piras e Luca Scanu di UniCa Radio. Chiuderà la giornata l’intervento dell’attrice, conduttrice televisiva e radiofonica Geppi Cucciari. A moderare l’evento la giornalista di Videolina Egidiangela Sechi. Introdurranno il convegno (che varrà 4 crediti formativi per i giornalisti), assieme al rettore dell’Ateneo di Cagliari Francesco Mola, la coordinatrice del corso in Scienze della comunicazione Elisabetta Gola, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti Francesco Birocchi e il direttore di Crtv Rosario Donato.

Il rettore

Proprio Mola elogia l’utilità della radio: «È un mezzo sempreverde, che nei suoi 100 anni si è evoluto adattandosi ai cambiamenti sociali, giuridici e tecnologici», ha detto Mola. «Parlare di questa evoluzione con chi la radio la fa e la supporta, come Confindustria Tv e le radio locali e nazionali, ci permette di rafforzare il ruolo dell’Università nel territorio attraverso l’utilizzo di nuovi mezzi e nuovi contenuti che possano raggiungere la nostra ampia comunità accademica, ma anche imprese del settore, cittadini e cittadine».

Confindustria

Crtv, con il presidente nazionale Franco Siddi, ritiene che l’innovazione dei media passi ancora dalla radio. «È il mezzo più antico, ma al tempo stesso il più duttile e moderno, con una capacità unica di declinarsi su piattaforme sempre nuove, con nuovi linguaggi e format, e soprattutto di mantenere saldo il contatto con il proprio pubblico», sostiene Siddi. «Gli incontri, promossi da Crtv nelle Università italiane, questo all’Università di Cagliari è il quinto, intendono parlare del patrimonio creato negli anni dalle radio italiane, pubblica e private, nazionali e locali, ma soprattutto di futuro e innovazione, per creare un raccordo virtuoso fra le imprese del settore e i centri di ricerca e di formazione dei professionisti del futuro».

Radiolina e Unionesarda.it

L’evento sarà trasmesso in streaming su unionesarda.it e Radiolina farà una diretta.

