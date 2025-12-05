Cent’anni dal Nobel, Svezia e Usa celebreranno Grazia  

È cominciato l'anno deleddiano. L'Isre presenta i tre eventi per celebrare Grazia a cento anni dal Nobel. Tra le iniziative spiccano le giornate celebrative negli Istituti italiani di cultura di Stoccolma e di New York, per chiudere a Nuoro all'auditorium Lilliu. Il 9 dicembre alle 10 a Casa Deledda si terrà l'inaugurazione della mostra Alba di un capolavoro, incentrata sul rapporto Deledda-Jerace, per continuare la mattina del 10, giorno del conferimento del Nobel, con la presentazione del primo numero di “Grazia. Bollettino di Studi deleddiani”. Il 10 alle 18, ci sarà la proiezione del Film di Peter Marcias "Quasi Grazia".

In programma seminari e una fitta collaborazione con le scuole e le università per promuovere e valorizzare la figura della Deledda, assente nei libri scolastici. È stato presentato anche il nuovo logo realizzato dall'artista Pik e sarà disponibile un nuovo sito web. «Grazia Deledda ha portato avanti il suo sogno senza demordere. I percorsi scolastici sono necessari per la sua valorizzazione. Lo stesso vale per le pubblicazioni», dice il presidente Isre Stefano Lavra. Dino Manca del Centro studi Grazia Deledda, aggiunge: «Se dovessi trovare una parola che ha ispirato la programmazione direi modernità».

