«Censura in Consiglio: la lite tra Salis e Pilia è stata tagliata dai video» 

«L’intervento del sindaco in Consiglio comunale è stato cancellato dal video». La minoranza di Arbus attacca il sindaco Paolo Salis per la lite in Aula sparita dai filmati ufficiali. «È stato tagliato il file dell’ultima Assise cittadina – spiega il capogruppo d’opposizione in Consiglio, Michele Schirru – esattamente dove il sindaco interviene per la terza volta sull’argomento, nonostante il Regolamento lo vieti e il presidente del Consiglio, Alessandro Pani, abbia negato la parola. Censurare i fatti accaduti in Aula non è giustificabile e di certo non è segno di una buona qualità democratica del dibattito politico».

L’accusa mossa alla maggioranza si riferisce all’interpellanza della minoranza sull’utilizzo di un immobile comunale, l’ex asilo di via Mentana, affidato arbitrariamente dal primo cittadino Paolo Salis a una società. La discussione fra il consigliere Agostino Pilia e Salis è degenerata quando i due hanno tirato in ballo questioni del passato a livello personale che nulla avevano a che fare con l’interpellanza. «Abbiamo assistito – prosegue Schirru – a una spropositata e inadeguata reazione del sindaco di fronte a un lecito chiarimento da parte di Pilia, attaccato in un modo non certo consono al ruolo che Salis ricopre in Consiglio». L’indomani, dalla registrazione della diretta streaming l’intervento era sparito. «Chiediamo – conclude Schirru – che il video venga pubblicata integralmente, senza ritagli, come per altro previsto dal Regolamento». Salis ammette i toni accesi, ma rigetta «le accuse che offendono la mia persona». Inoltre, respinge «l’idea di una manomissione del video. Sono intervenuto per fatti personali, come la legge prevede. La diretta del Consiglio è di un’associazione che ringraziamo in quanto lo fa a titolo gratuito. Non ho chiesto di tagliare il pezzo, perché avrei dovuto dal momento che ci tenevo a spiegare i motivi di un fatto che mi ha coinvolto da professionista e non da politico? Sulla pubblicazione del video chiederò spiegazioni».

