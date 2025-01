Censura e manipolazione: mostra di Charlotte Lindkvist 

È stata inaugurata nei locali della Social Gallery in via Porcu, la mostra dell’artista danese Charlotte Lindkvist che presenta la collezione pittorica “Quello che gli altri non dicono”. Un nutrito numero di visitatori non è mancato al taglio del nastro dell’esposizione che comprende quadri che che esplorano le sfide del mondo globale nel XX secolo, affrontando temi cruciali come censura, paura, occultamento, manipolazione, auto-manipolazione, conquista del potere, pandemia, identità e genocidio. La mostra, che ha la direzione artistica di Giovanni Coda e gli allestimenti di Davide Gratziu, si potrà visitare fino al 24 gennaio dal martedì al sabato dalle 18 alle 20.30.

