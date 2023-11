Censimento, residenti in calo   

Alla fine di giugno, secondo l’Istat, i residenti di Cagliari erano 147.576, in costante calo. Che lavori fanno, quanti anni hanno, quanti figli, dove abitano? Sono alcuni dei dati che verranno fuori dal “Censimento della popolazione e delle abitazioni – anno 2023” iniziato a fine mese con la prima fase chiamata “Indagine di lista”.

In questa fase, le famiglie campione che hanno ricevuto la lettera firmata dal presidente dell'Istat potranno compilare il questionario: sino all’11 dicembre potranno farlo online nel portale Istat; sino al 22 dicembre le famiglie potranno essere intervistate dai rilevatori, muniti di cartellino di riconoscimento, incaricati dal Comune o recarsi nei Centri di raccolta in viale Colombo 26, viale Ampere 2, via Castiglione 1 e nel “Bibliobus” che stazionerà in via Stoccolma martedì, nel parco “Ex Vetreria” il 1° dicembre, in piazza Giovanni XXIII il 4 dicembre, sempre dalle 15 alle 17.

RIPRODUZIONE RISERVATA