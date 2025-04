Censimento e analisi degli yacht, via al progetto in Gallura 

Una pietra miliare sulla quale verrà costruito un cambio di paradigma del settore della nautica nel territorio della Gallura e del nord est della Sardegna, che ne promuoverà lo sviluppo e la crescita: è stato definito così l'accordo di collaborazione firmato tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Marittima di Olbia e il Cipnes Gallura.

L'intesa siglata dal presidente del Cipnes Livio Fideli e dal direttore marittimo Gianluca D'Agostino, prevede l'avvio di attività per la produzione di analisi sui processi socio-economici dell'area nordorientale dell'Isola, con un focus sui flussi di yacht e superyacht lungo le coste galluresi e sarde. «Fino a qualche mese fa la raccolta dei dati non aveva gli strumenti così autentici e con un'autorevolezza istituzionale che invece arriva grazie all'accordo di oggi. - ha sottolineato Aldo Carta direttore generale Cipnes - La guardia costiera ha apportato i dati certificati sui quali si baseranno gli studi portati avanti dal team del Cipnes, compiendo un salto di qualità strategico». «Questi dati ci servono per informare e far capire a chi vuole investire nel nostro territorio cosa succede qui», ha spiegato Livio Fideli. A rimarcare l'importanza dell'accordo è stato anche il comandante D'Agostino. «Abbiamo istituito un tavolo di esperti della Capitaneria, ed è un ulteriore sforzo che d'estate vogliamo mettere sul campo perché riteniamo il progetto di grandissima portata per il territorio».

