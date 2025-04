Censimento comunale dei passi carrabili 

A Portoscuso sta per iniziare il censimento dei passi carrabili e degli impianti pubblicitari. È il Comune che né dà notizia, avvisando i cittadini del prossimo passaggio di operatori incaricati nelle vie del paese per monitorare gli accessi e i passi carrabili ma anche la presenza di insegne e impianti pubblicitari, passando in rassegna tutte le zone. «Si avvisa la cittadinanza – si legge in una nota firmata dal sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori – che inizieranno i sopralluoghi da parte di tecnici incaricati. Gli operatori autorizzati saranno facilmente riconoscibili mediante l’utilizzo di specifiche casacche ad alta visibilità e un tesserino di riconoscimento del Comune di Portoscuso». Il compito dei tecnici è rilevare l’esatta collocazione geografica e l’ampiezza di passi carrabili e insegne oggetto del censimento. Per fare questo possono anche scattare foto direttamente dalla sede stradale. Per sgomberare il campo da equivoci o dubbi, l’avviso chiarisce alcuni aspetti. «Gli operatori non transiteranno all’interno di aree di proprietà privata e non avanzeranno richieste di pagamento in luoghi estranei ai pubblici uffici preposti».

