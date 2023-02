«Censiamo le sagre che ogni anno animano la città» 

In Consiglio comunale arriva la proposta di censire sagre e feste patronali. Si è spesso sentito dire che Carbonia, in quanto città giovane, sia priva di tradizioni ma questa affermazione, seppur in parte considerata veritiera, fa storcere il naso a chi da tempo porta avanti, spesso a proprie spese, manifestazioni di richiamo.

Le tradizioni

«Da decenni la sagra di Santa Barbara di Bacu Abis è una delle feste più attese del territorio – dice ad esempio Remo Fantin, presidente dell’associazione Santa Barbara V.M. – tutto il paese collabora a finanziarla e molti emigrati ritornano proprio in quelle date». Non è un caso isolato: «Tutti gli anni organizziamo la fesa patronale di San Narciso e Santa Giuliana a Serbariu con tanto di processione religiosa – racconta Ignazio Canè del comitato organizzatore – nei mesi che precedono la festa spesso organizziamo sagre che servono per finanziare la festa patronale. Se dovesse nascere un coordinamento ne gioverebbero tutti». Molte tradizioni sono nate dal lavoro delle ex circoscrizioni: «La prima sagra dei ravioli è nata nel 1993 col contributo della circoscrizione di Barbusi – racconta Lorenzo Congia, presidente dell’associazione Su Curruscioni – quando la circoscrizione ha chiuso ci siamo trasformati in associazione. Alla nostra sagra distribuiamo più di 10 mila ravioli». Anche a Is Gannaus si lavora tanto: «Siamo un gruppo di cittadini che vuole portare avanti le tradizioni – dice Maurizio Piras, tra i promotori della sagra de Is Malloreddus – sarebbe utile fare un calendario e una pubblicità unica per farci forza gli uni con gli altri». Alcune tradizioni si perdono nella notte dei tempi: «I nostro comitato è nato spontaneamente – spiega Giusy Macis di Barbusi – volevamo riportare in auge l’antico fuoco in onore di Sant’Antonio». Alcune sono precedenti alla nascita della città: «Abbiamo saltato qualche edizione per problemi logistici ma quest’anno vogliamo riproporre la festa di Santa Lucia di Sirri – racconta Graziano Pilleri – la tradizione dura da centinaia di anni, è tutto documentato, la nostra è certamente la festa più antica».

Il Comune

I consiglieri Sandro Mereu, Gian Luca Lai, Luca Pizzuto e Matteo Sestu propongono di censirle tutte, dando il giusto riconoscimento a chi ogni anno fa tanta fatica per mandarle avanti: «Auspichiamo possa nascere un coordinamento che si occupi di promuovere queste tradizioni» spiega Sandro Mereu. E dal Comune arriva la risposta: «Massima attenzione a sagre e feste – spiega l’assessore alla Cultura Giorgia Meli – nostra intenzione mantener vive queste tradizioni, ben venga questa proposta che ricalca i nostri obbiettivi e le nostre finalità».