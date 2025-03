Ceneri da disperdere, a Bonaria chiude il Giardino dei ricordi 

Moderni sepolcri. Acqua, aria, vento. Per tanti, in casa, dove hanno sempre vissuto, accanto a chi hanno amato. Per altri in mare, una cerimonia romantica, ma più complicata per le persone più anziane. Poi c’erano tanti altri che sceglievano il “Giardino dei ricordi” del cimitero di Bonaria, lo spazio attrezzato dal Comune dove i familiari potevano disperdere le ceneri dei propri cari. Si poteva fare, ora non si può più.

Perché «il giardino dei ricordi di Bonaria ha necessitato negli anni di numerosi e ripetuti interventi manutentivi che purtroppo non hanno permesso di rendere completamente fruibile la fontana per la dispersione delle ceneri», spiega l’assessora e vicesindaca Cristina Mancini. «Tenuto conto di questo aspetto e del fatto che comunque nel cimitero di Bonaria partiranno importanti lavori di restauro», progetto del valore di oltre 13 milioni di euro, «abbiamo ritenuto, quale alternativa, di procedere alla individuazione di un'area per la dispersione delle ceneri nel cimitero di San Michele. I servizi competenti», conclude l’assessora Mancini, «stanno già lavorando a questa soluzione». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA