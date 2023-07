«Cene tra vicini? Si paghi il suolo pubblico» 

«Il suolo pubblico per le cene rionali? Si deve pagare, è la legge». L’annuncio del sindaco di San Sperate Fabrizio Madeddu scatena discussioni e confronti diretti (specialmente sui social). «Così farete morire questa bellissima tradizione», tuona qualcuno.

Le tavolate

Le “cene de bixinau”, da decenni, sono una delle poche tradizioni spontanee del paese che resistono al peso del tempo. Questi appuntamenti annuali rappresentano un buon modo per ricucire e curare i rapporti di "buon vicinato" tra i compaesani. Sono diversi i rioni che ogni anno vedono le lunghe tavolate per la strada: momenti di festa e di spensieratezza nei quali è facile ritrovare gli stessi amministratori. La comunicazione del sindaco ha però gettato nel panico moltissimi sansperatini che partecipano e organizzano questi momenti di raccoglimento.

La protesta

Danilo Mameli, uno dei più giovani promotori, si fa portavoce del pensiero comune: «Da anni organizziamo questi momenti nel mio vicinato, quello di via Argiolas, angolo via Unione. Ora ci ritroviamo nella posizione di dover pagare il suolo pubblico. Perché, se per anni non si è mai fatto, improvvisamente ora ci viene richiesto? Non siamo mai stati abusivi, eravamo autorizzati. Si rischia di far morire una delle tradizioni più vecchie e importanti del paese, anche per pochi euro». E alla voce di Danilo se ne aggiungono tante altre, sempre dello stesso vicinato: «Quanto suolo lo pubblico dobbiamo pagare se non sappiamo di preciso quanta gente ci sarà? Si parte con 2 o 3 tavoli e poi arriva gente che neanche conosci perché è una catena di passaparola». E ancora, in una nota anonima arrivata al nostro giiornale, l'Unione Sarda: «Sono a San Sperate da 35 anni, ho girato diversi vicinati e le cene erano una tradizione comune. Nessun sindaco ci ha mai domandato nulla. Perché ora sì?».

Il sindaco

A rispondere è direttamente il sindaco Madeddu: «Non ci stiamo inventando nulla. Sono norme statali, non siamo noi a voler battere cassa. Il fatto che nessuno avesse mai chiesto nulla, non vuol dire che non si dovesse fare. Forse si è chiuso un occhio. Ora non si può più. E il costo è basso», aggiunge il sindaco, «pochi centesimi a metro quadro. Su una tavolata da 50 metri, si pagherebbero circa 30 euro, più due marche da bollo da 16 euro. Nessuno andrà a controllare che poi il tavolo sia esattamente della misura preventivata, non ci dobbiamo guadagnare. Stiamo cercando di tutelare gli stessi cittadini. E se qualcuno si lamentasse? E se dovesse passare un'ambulanza ostruita dal tavolo o dalle transenne che chiudono la strada? Chi rispetta la legge è tutelato, sennò si commette un reato». E perché non è il Comune a farsi carico delle spese? «Lo farei, ma non posso per legge».

