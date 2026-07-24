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Capoterra.
25 luglio 2026 alle 00:42

Cenano e vanno via senza pagare il conto 

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Ordinano il cibo d’asporto e vanno via senza pagare un conto di appena 33,50 euro: protagonista del pessimo gesto una coppia immortalata la scorsa sera dalle telecamere di sicurezza della pizzeria Maddalena sul lungomare di Capoterra.

Lo scorso anno era capitato con una lunga tavolata di clienti arrivati da Cagliari, due giorni fa è successo con due turisti. Come ogni estate nel locale di Maddalena spiaggia qualcuno si “dimentica” di saldare il dovuto. Il titolare Giovanni Ruggeri, che ha postato sui social la foto dei due furbetti, tiene a precisare che i turisti non sono di certo tutti uguali: «Andiamo avanti grazie a loro, che nel periodo estivo tutte le sere affollano il locale. Quel che dispiace è trovare ogni tanto persone che non hanno rispetto per il lavoro degli altri. In queste ore ho ricevuto tanta solidarietà da altri ristoratori e dai clienti, episodi simili però lasciano l’amaro in bocca».

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