Cena sotto le stelle al parco Sergio Atzeni 

Porte aperte al parco Sergio Atzeni per chiunque voglia partecipare alla “Cena sotto le stelle colorate”, che si terrà venerdì 22 agosto, dalle 20. L’annuncio, con tutti i dettagli e la modulistica, è sul sito del Comune. L’evento fa parte del progetto “Identità e valore, tra passato e presente”, e tutti possono proporsi. Alcune regole: l’iscrizione è aperta a tutti i cittadini di Quartucciu e Hinterland; la cena dovrà essere tradizionale, e caratterizzata dall’utilizzo dei colori del gonfalone quartuccese, ovvero rosso, bianco, verde, blu, giallo e marrone; i partecipanti dovranno portare con sé l’occorrente e piatti, posate e bicchieri in vetro, ceramica o in alternativa materiale compostabile. Tovaglie solo in tessuto, vietata la plastica; gli organizzatori invece dovranno portare tavoli e sedie, i partecipanti devono fornire al Comune un numero di telefono e una mail. La scadenza per iscriversi è il 16 agosto, compilando il modulo e inviandolo alla mail del Comune.

