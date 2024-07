Cena solidale per la festa di San Bartolomeo 

Antipasti di terra, malloreddus, ravioli, maialetto arrosto, dolci e amari, è il menu della cena solidale in programma domenica alle 20,15 nello spazio all’aperto della parrocchia di San Bartolomeo. Una raccolta fondi per riproporre, come negli anni passati, la processione del santo protettore dei macellai che si terrà sabato 24 agosto.

In prima linea il parroco padre Antonio Sconamilla, tornato nel tempio del quartiere dopo un’assenza di alcuni anni, coadiuvato Edoardo Noli, a capo dei volontari del rione. «Sarà un’occasione per ravvivare San Bartolomeo», afferma il religioso. «Nei sette giorni che precedono la festa saranno valorizzati i 7 Sacramenti». Non solo preghiere. «Il 24 agosto abbiamo programmato una processione alla quale parteciperanno il giogo di buoi di Monserrato che traina il cocchio di Sant’Efisio, il gruppo folk di Settimo San Pietro, la banda musicale di Pirri, le launeddas di Sinnai».

Lo spazio esterno della parrocchia può accogliere 100 posti, per partecipare alla cena solidale è sufficiente telefonare al numero della parrocchia 070/3838068 o passare direttamente in segreteria, in via Calamosca 6.

