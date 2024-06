Cena solidale per don Carlo 

Una cena in strada a Settimo San Pietro organizzata da due coniugi, Giorgio Serra e Roberta Contu, assieme all’associazione Admiss. Il ricavato sarà devoluto a sostegno del progetto “Mama Mzazi “ che prevede la costruzione di un reparto di maternità a Pawaga, ai confini della savana, dove don Carlo Rotondo, sacerdote di Sinnai, opera da alcuni anni soprattutto tra i ragazzi del posto dove manca tutto o quasi. La cena ha avuto un grande successo di partecipazione popolare.

Don Rotondo è arrivato in Tanzania a fine dicembre del 2021 per continuare nella sua vita di missionario a migliaia di chilometri da casa, dopo una precedente esperienza in Kenya. Una vita per gli altri, per i più bisognosi in terre lontane. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA