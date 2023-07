Cena in bianco per 920 commensali, la manifestazione è un successo 

Una distesa bianca lunga tutta piazza del Carmine. È l’effetto dato dalla Cena in bianco, manifestazione che ieri ha coinvolto 920 persone per una serata unica nel suo genere. Un evento gratuito, dove i partecipanti - rigorosamente vestiti per intero di bianco, alcuni anche con abiti d’epoca - hanno portato tutto da casa: piatti, stoviglie, bicchieri, sedie, tovaglie, candele (anch’esse tutte dello stesso colore, o al massimo di vetro essendo vietato l’uso di carta e plastica) così come le pietanze e le bevande.

«È un’idea che abbiamo preso da Torino, ma si svolge in duecento città d’Italia ed è un marchio registrato da trent’anni in Europa», spiega l’organizzatore Angelo Bianchi, presidente della Pro Loco di Cagliari. «La filosofia della cena è che tu fai qualcosa per la tua città e non la tua città che fa qualcosa per te: per questo ogni partecipante ha portato tutto l’occorrente. Essendo un evento senza possibilità di sponsorizzazione c’è stata grande difficoltà a reperire tutto quanto, ma sembra piacere: vedremo di potergli dare un seguito».

Fra i partecipanti anche il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu: «Ci fa piacere che la Pro Loco l’abbia voluta organizzare, bello passare una serata di festa recuperando spazi in città che, purtroppo, per vari motivi non hanno la dignità che dovrebbero avere». La serata, che alle 19 ha visto l’apertura dei due varchi della piazza (lato via Roma e lato via Maddalena, dividendola in due) e alle 20.30 l’avvio ufficiale, è durata fino alle 23 mentre entro mezzanotte tutta la zona è stata liberata. Con una regola: riportare a casa i rifiuti e non lasciare nulla.

RIPRODUZIONE RISERVATA