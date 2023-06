“Cena in bianco”, condividere un pasto tra sconosciuti 

Un appuntamento segreto, una data e poche regole da seguire. Sono le caratteristiche della “Cena in bianco”, evento, organizzato dalla Pro Loco di Cagliari con il supporto del Comune, che si svolgerà il prossimo 8 luglio in una location che per il momento rimane avvolta nel mistero. Una manifestazione, che strizza l’occhio alle grandi metropoli europee, nel segno di una cittadinanza attiva e conviviale.

«Questo è un nostro pallino da alcuni anni, ma il Covid e varie problematiche organizzative hanno impedito la realizzazione del sogno», ha spiegato Angelo Bianchi, presidente del consiglio direttivo della Pro Loco. «La cena è un evento all’insegna delle cinque E: educazione, eleganza, ecologia, estetica, etica. L’idea di base è la cena in cui “ciascuno porta qualcosa”, dove il qualcosa è tutto l’occorrente per una cena: stoviglie in ceramica bianca, bottiglie di vetro, bicchieri in vetro o cristallo posate in acciaio, tovaglia e tovaglioli in stoffa bianca e ovviamente il cibo! Ciascuno deve anche organizzarsi per portare con sé i tavoli e le sedie».

Domina il bianco

Il tutto rigorosamente di un unico colore. «Attraverso il colore bianco, il più neutro e il più fotografico dei colori, si vuole veicolare normalità e neutralità, tradizione e semplicità. E ciò contribuirà a rinforzare ulteriormente la destinazione Cagliari» ha spiegato l’assessore alle Attività produttive e Turismo Alessandro Sorgia.

Una cena tra amici o tra perfetti sconosciuti, all’insegna del bello e del voler vivere la città in un modo diverso. Un format questo, arrivato in Italia ormai nel 2012 a Torino, con il marchio Unconventional Dinner, che ha contagiato diverse città nazionali ed europee e che ora sbarca in una Cagliari che vuole posizionarsi tra le destinazioni turistiche più esclusive e accattivanti. Non a caso si tratta di un evento concorde con quelli che sono gli obiettivi della città, candidata anche per il 2025 come Capitale Verde Europea.

«Iniziativa ecologica»

«L’iniziativa», ha ricordato il sindaco Paolo Truzzu, «è ecologica e rispettosa dei principi dell'ambiente, perché non prevede consumo di materie difficili da riciclare, in linea con le politiche che l'Amministrazione comunale ha scelto di condividere. Un’occasione per promuovere eleganza, bellezza, educazione e la voglia di fare».

RIPRODUZIONE RISERVATA