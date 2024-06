Cena in bianco, adesioni entro giovedì 

Scade giovedì il termine per aderire alla “Cena in Bianco”, l’iniziativa patrocinata dal Comune e organizzata dalla Pro Loco del capoluogo sardo, che si ripeterà per la seconda volta sabato 6 luglio

L’evento, che vede i cittadini diventare protagonisti della valorizzazione del proprio patrimonio urbanistico, è rispettoso dei principi dell’ambiente: i piatti, bicchieri e posate dovranno essere in ceramica o vetro. Il tovagliato in tessuto. Vietati, dunque, plastica e carta. E tutti, naturalmente, dovranno essere vestiti di bianco. I partecipanti dovranno quindi provvedere a portare da sé, oltre al cibo e alle bevande, il tavolo, le sedie e tutte le stoviglie e tovagliati.

Si svolgerà in un luogo a sorpresa, che sarà svelato all’ultimo momento. Durante la serata, saranno presentate le iniziative benefiche che verranno finanziate con il ricavato delle offerte libere raccolte tra i commensali.L’evento è gratuito ed è aperto a tutti, previa registrazione nominativa sulla piattaforma Eventbrite.

