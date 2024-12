Cena da Achille nel cuore di Londra 

Lo chef antiochense Achille Pinna lascia la Sardegna e scommette su Londra. Nella valigia ha messo il cuore e i ricordi da bambino ma sull’aereo ha portato anche una brigata di collaboratori sardi. Alcuni investitori russi, ammaliati dalla sua arte culinaria, hanno deciso di scommettere su di lui e così è nata l’idea di aprire il ristorante “Pinna Mayfair” nel lussuoso quartiere londinese.

La scommessa

L’occasione non se l’è fatta sfuggire e ha deciso di accettare la proposta «fatta da amici che credono in me - ha raccontato - e mi son chiesto: se non ora, quando?». Il ristorante ha aperto i battenti alcuni giorni fa e sta già registrando buoni numeri. «Pinna in inglese si dice “fin” - spiega lo chef- e ho avuto qualche difficoltà a far capire che il cognome e il nome sono quelli e non si possono cambiare, quindi ciò che a Sant’Antioco è Achille, qui a Londra è Pinna». Uno degli chef più apprezzati della Sardegna che da sempre, dopo la stagione estiva, andava in giro per il mondo per fare nuove esperienze ha deciso che stavolta l’assenza dall’Isola sarà decisamente più lunga: «Da sempre sento il bisogno di confrontarmi e approfondire le mie conoscenze. Sono stato in Brasile, in Russia, in Kazakistan, Giappone, Thailandia, Messico. A Londra ho seguito alcuni ristoranti come consulente fino alla decisione di aprire “Pinna” che per me vuol dire tanto dal punto di vista professionale». Però a Sant’Antioco e in Sardegna la mancanza di Achille si sente. «Lo dico con convinzione, gli amici e gli affetti mi riportano a Sant’Antioco ogni volta che ne ho del tempo a disposizione. Il ristorante, sempre lo stesso da 60 anni, è chiuso solo provvisoriamente - promette Achille - con Sant’Antioco non potrà mai essere un addio, è solo un arrivederci».

Il percorso

La passione per la cucina, è nata con lui ed è stata alimentata dal vedere sua mamma che mandava avanti l’hotel e il ristorante di famiglia nella via Nazionale. Il locale londinese è una piccola oasi di Sardegna nella parte più lussuosa della capitale inglese. «Diciamo più in generale che offriamo un’ottima cucina mediterranea - spiega - andiamo oltre il chilometro zero e offriamo il gusto vero. Il prodotto di qualità è il miglior alleato per proporre piatti eccezionali. Certo, abbiamo i gamberi di Mazara del Vallo, il polpo arriva dalla Galizia, il tonno dalla Spagna, ma nella nostra dispensa non manca il carasau, il tonno rosso, lo zafferano, il filindeu e naturalmente il pecorino è solo e rigorosamente sardo. Chi fa la pasta è una ragazza di Carbonia, poi tra il personale, qualcuno è di Portoscuso, qualcun altro di Gonnosfannadiga. Nella carta dei vini abbiamo inserito le migliori produzioni della Sardegna, compreso il nostro carignano».

La clientela invece, è davvero variegata: «Londra è una città che accoglie tutto il mondo e sappiamo bene che in ogni angolo del nostro pianeta, quando si parla di cucina, l’Italia è in primo piano - dice con orgoglio - qui entrano non solo inglesi ma anche spagnoli, russi, tedeschi, americani, anche tanti italiani. Offriamo qualità a 100 120 sterline (circa 150 euro) nel cuore di Londra». Nonostante sia aperto da pochi giorni, al Pinna hanno già fatto tappa anche clienti provenienti dal Sulcis. «Abbiamo fatto un servizio per un battesimo che ci ha dato la possibilità di lavorare con la presenza di amici - conclude - un modo come un altro per sentirci a casa anche se a distanza di migliaia di chilometri».

