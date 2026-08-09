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Quartucciu
10 agosto 2026 alle 00:26

“Cena colorata” al parco Atzeni, iscrizioni aperte 

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Quartucciu prepara la “Cena sotto le stelle colorate”, un appuntamento del progetto “Identità e valore, tra passato e presente”, sabato 22 nel parco Sergio Atzeni. Per partecipare si deve inviare il modulo al protocollo comunale entro giovedì. L’invito è rivolto ai cittadini di Quartucciu e hinterland, per una serata che riscopre il valore della comunità e delle relazioni di vicinato.

«L’intento è valorizzare le aree pubbliche come luoghi di incontro», spiega l’assessora alla Cultura, Elisabetta Contini, «in passato avveniva spesso, ultimamente l’usanza sta scomparendo. Quando ero bambina ci si incontrava nel vicoletto per chiacchierare con i vicini e mangiare una torta o una pizza».

Il tema della cena, e dell’abbigliamento, è costituito dai colori del gonfalone del Comune di Quartucciu: rosso, bianco, verde, blu, giallo e marrone. Si prende spunto dalle “cene bianche”, ma con un’impronta locale: stile, eleganza e attenzione all’ambiente grazie a materiali riciclabili o di ceramica.

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