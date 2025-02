Cena al buio, l’esperienza della disabilità  

Le luci sono spente, il buio crea un senso di disorientamento iniziale. Le certezze vengono meno, ma gli altri sensi si accendono e si affinano e ci si ritrova in una dimensione diversa. Sabato sera a Ilbono è andata in scena un'esperienza insolita per i più. Ottanta i commensali che hanno partecipato alla "cena al buio" organizzata dal comitato Madonna delle Grazie 1975-2004. Cinque persone non vedenti hanno accompagnato i partecipanti in questo viaggio sensoriale servendo loro la cena dagli antipasti, ai primi, ai secondi, al dolce. Al buio. Si perché lo spirito era proprio quello: mettersi nei panni di una persona non vedente. In Ogliastra è la prima volta. L'idea è di Bruno Lancioni, non vedente, parte del comitato per sensibilizzare sulla condizione di chi vive con una disabilità. Superate le prime perplessità tutti sono entrati nello spirito dell'iniziativa. Erano in ottanta da Ilbono, Villagrande, Cardedu ma anche Cagliari. «E andata benissimo, molta curiosità e ilarità per questa esperienza per loro insolita - racconta Bruno - ci siamo divertiti tanto. Un'occasione per mettersi nei nostri panni, far capire le nostre difficoltà, ma anche stringere nuovi legami». E se quella che per un non vendete è la normalità per gli altri può diventare un’esperienza. C'è chi ha fatto cadere il vino o il piatto di gnocchetti, ma era parte del gioco. «È stata un'esperienza particolare - racconta Daniela Loi, una delle partecipanti - noi pensavamo di immedesimarci nel loro modo di vivere, alla fine più che dalle loro difficoltà siamo rimasti particolarmente colpiti dall'entusiasmo di questi ragazzi e dalla loro capacità di districarsi in situazioni complicate. Solo noi eravamo in difficoltà».

