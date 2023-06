Cena al buio con gli atleti non vedenti  

Una cena "al buio" dove a portare da mangiare sono i non vedenti. Un appuntamento curioso che vuole sensibilizzare sulla tematiche della cecità, portando i commensali in un territorio per loro estraneo: la mancanza di luce.

L'evento è organizzato dal team di blind tennis "Vediamoci al campo" e dal Tennis Club Sciola. La serata, intitolata “Vediamoci a cena”, si terrà a San Sperate il prossimo sabato 8 luglio, nella sala redentoristi di via Ciusa.

«Durante la serata - spiegano gli organizzatori dell’iniziativa – i nostri atleti non vedenti vi guideranno in un percorso sensoriale di degustazione, con un'ottima cena completamente al buio».

Il ricavato della serata sarà devoluto al progetto di tennis parasportivo. Gli atleti saranno i ciceroni della serata e saranno loro ad accogliere e accompagnare i "vedenti". Per aderire c'è tempo fino al 2 luglio.

