Fonni
03 febbraio 2026 alle 00:27

Cellulari, torna il segnale dopo 10 giorni 

Ci sono voluti dieci giorni per ripristinare i segnali telefonici nel Gennargentu fonnese, dopo il malfunzionamento del ripetitore di Donnortei che, complice il maltempo, aveva tagliato in due le comunicazioni fino alla valle di Aratu.

Nella mattinata di ieri, dopo gli accorati appelli di imprenditori turistici, istituzioni e allevatori, la luce in fondo al tunnel con le squadre Telecom operative sul posto. Attorno alle 14 il ritorno del segnale.

«È la fine di un incubo - commenta la sindaca di Fonni e presidente Anci Daniela Falconi - finalmente una parte nevralgica del nostro territorio ritorna a non essere tagliata fuori dalle comunicazioni. Speriamo non accada più».

Manifesta sollievo Mauro Curreli, dell’agriturismo Su Pinnettu: «Il problema – dice – non è stato solamente nell’utilizzo dei telefoni, ma anche nell’utilizzo dei pos e altri servizi utili all’accoglienza dei turisti in transito. Ci rincuora sapere che il guasto sia stato risolto».

