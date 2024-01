Cellulare in mano e sosta selvaggia 

Sembra fondamentalmente una questione di fortuna. Lo sa bene il pedone fermo davanti alle strisce di piazza Yenne, che per tre volte rimanda l'impresa: raggiungere il marciapiede opposto. Non è facile, e richiede pure una buona dose di concentrazione. In pochi minuti bisogna schivare: un giovane in sella a un motorino con la guida vivace, la donna al volante di una Smart particolarmente concentrata sul cellulare - che non si ferma ma si scusa -, e il monopattino in contromano. E poi ci sono gli amanti della sosta selvaggia, preferibilmente in doppia fila, e chi invade direttamente gli stalli riservati ai disabili. Che, colti sul fatto, o ti mandano a quel paese oppure giocano la carta del «Ma sono rimasto solo un minuto». Giustificazione che va per la maggiore durante la mattina trascorsa sul campo, con l'intento di testare i vizi (tanti) e le virtù dei cagliaritani su strada. Che nel 2023 hanno collezionato 66mila sanzioni e dovranno pagare oltre 11 milioni al Comune.

La classifica

La media - impietosa - è di quindici trasgressori ogni cinquanta auto. Con primo appostamento in viale Colombo e il secondo nel Largo, mezz'ora dopo le 11. I numeri di chi tiene una mano sul volante e l’altra sul cellulare si ripetono pressoché identici, sia se si decide di monitorare una via del centro che se ci si sposta nella più periferica via Liguria. Il verdetto, in tutti i casi, piazza senza alcun dubbio l'abitudine di utilizzare il telefonino alla guida in cima ai peccati principali commessi tra le strade della capoluogo sardo. Un malcostume che, stando al test mattuttino, sembra particolarmente diffuso soprattutto tra gli uomini, e non risparmia neanche chi conduce mezzi pesanti. È il caso del signore al volante del furgone bianco che venti minuti prima delle dieci deve aver certamente ricevuto una telefonata urgentissima: preso dal dialogo con l'interlocutore si accorge appena in tempo della donna intenzionata a raggiungere il Cus. La miracolata, una volta messa in salvo, inveisce contro il guidatore distratto. Che non molla il cellulare. Ma in realtà dopo tre ore circa con gli occhi spalancati e una macchina fotografica pronta all'uso si scopre anche altro.

Il test

La prova inizia di prima mattina con una Fiesta e un fuoristrada bianco impunemente parcheggiati sopra il marciapiede di viale Sant'Avendrace, davanti alla gastronomia all’altezza delle scalette che portano al vico II. Nessun proprietario nei paraggi, in compenso la decina di macchine tranquillamente lasciate in doppia fila poco più avanti rendono decisamente complicata la marcia di chi percorre la strada interessata anche dai lavori. Così qualcuno spazientito si attacca al clacson e impreca rivolto alle vetture che portano via metà carreggiata. Ma senza successo, perché mezz'ora dopo sono ancora tutte lì, a testimoniare il fenomeno della sosta selvaggia che conquista di diritto il secondo posto tra le infrazioni più comuni.

Parcheggi inventati

È quasi mezzogiorno, il traffico aumenta, mostrando con prepotenza come i diritti altrui - anche dei più fragili - poco importano a chi è a caccia di parcheggio nella zona dell'ospedale Civile. Gli stalli sono tutti occupati, così c'è chi pensa bene di sfruttare le strisce pedonali, e chi - senza alcun contrassegno - piazza il furgone nel parcheggio riservato ai disabili. Stessa opzione scelta dall'ignoto proprietario della Citroen Xsara che, evidentemente incurante delle più elementari regole del codice della strada e di quelle ancora più elementari del vivere civile, si sistema di traverso nel posto delimitato dalle strisce gialle di via Is Mirrionis. Vita non facile anche per i ciclisti. In via Dante sarebbero costretti a fermarsi per due volte in pochi metri: davanti alla Panda e alla Bmw che impediscono il passaggio. Quattro ore dopo arriva il bilancio finale, che non premia i cagliaritani al volante.

