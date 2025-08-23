Cellula sarda di Al Qaeda? Scarcerato anche Sultan Khan 

Ultimo atto per la maxi inchiesta (quasi venti arresti nel 2015 a Olbia) sulla presunta cellula sarda di Al Qaeda. Nei giorni scorsi sono stati scarcerati le ultime, e uniche, persone che si trovavano ancora in carcere. Si tratta del principale protagonista della vicenda, il commerciante pachistano residente da anni a Olbia, Sultan Khan e il collega, anche lui pachistano, Ul Haq Zaher. I due, insieme ad altre persone, erano stati assolti con la formula più ampia dalla pesantissima accusa di avere organizzato sanguinosi attentati in Pakistan e di averne progettato alcuni in Italia. Per loro, però era arrivata la condanna riguardo al presunto favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La Cassazione, accogliendo il ricorso dell’avvocato cagliaritano Franco Villa, ha stabilito che i reati al momento delle condanne erano prescritti. I due pachistani sono stati rimessi in libertà. Sultan Khan è una persona molto nota a Olbia per le sue attività commerciali e imprenditoriali. La decisione della Corte suprema è l’ultimo atto di una clamorosa indagine che ipotizzò anche contatti tra alcuni degli arrestati con Osama Bin Laden. Il bilancio è che nessuna delle persone arrestate (diverse hanno fatto qualche anno di carcere) è stata condannata.

