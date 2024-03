Celle piccole e sovraffollate, Zuncheddu risarcito 

Circa trentamila euro di risarcimento per aver trascorso anni in celle piccole e sovraffollate, trasferito in vari penitenziari non a norma, senza nemmeno lo spazio minimo previsto per ogni detenuto dalla Convenzione europea per i diritti dell’uomo. È quanto riconosciuto dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari all’ex pastore Beniamino Zuncheddu, 59enne di Burcei, condannato ingiustamente all’ergastolo per la strage del Sinnai avvenuta nel 1991, ma di recente assolto al termine del processo di revisione.

Il provvedimento

A firmare l’ordinanza che rigetta il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia contro il provvedimento del giudice di primo grado è stata la presidente Cristina Ornano, alla guida del collegio con il giudice Paolo Cossu e agli esperti Silvia Tommasi e Roberta Pintauro. Stando alla ricostruzione del Tribunale di Sorveglianza, l’ex ergastolano, difeso dall’avvocato Mauro Trogu, il 4 aprile 2016 aveva presentato una richiesta di risarcimento per le condizioni patite e per il trattamento inumano subiti a partire dal 28 febbraio 1990, sia nel carcere cagliaritano di Buoncammino che in quello nuorese di Badu e Carros. Dopo una approfondita istruttoria, il magistrato di Sorveglianza, il 22 febbraio 2023, aveva riconosciuto all’allora detenuto (oggi uomo libero) un risarcimento complessivo di 30.187 euro (che non è quello per l’ingiusta condanna all’ergastolo, ancora da definirsi). Da qui la conferma che, per anni, Zuncheddu avesse subito una carcerazione inumana e degradante, in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.

Il reclamo

Contro questo provvedimento il Ministero di Giustizia aveva presentato reclamo, sostenendo che il giudice di primo grado – nel sancire che Zuncheddu fosse stato tenuto per anni in celle troppo piccole e affollate – non avesse tenuto conto degli spazi assegnati agli armadietti pensili, dunque non calcolabili come ingombri, oppure del fatto che a Nuoro fossero stati presi degli accorgimenti per rendere meno gravosa la vita ai detenuti. I giudici della Sorveglianza hanno ritenuto il reclamo infondato, basandosi sulle pronunce della Corte europea per i diritti dell’uomo che, nonostante la giurisprudenza sia mutevole, hanno stabilito come la vivibilità di ciascun recluso debba essere calcolata tra i 3 e i 4 metri quadrati a testa. Di conseguenza lo spazio minimo, al di sotto del quale è ravvisabile la violazione, risulta essere quello inferiore ai 3 metri quadri a testa. Accolte così le tesi dell’avvocato Trogu, il reclamo è stato respinto.

La strage

La strage di Sinnai risale all’8 gennaio del 1991. Nell’ovile di Cuile is Coccus furono uccisi a colpi di fucile Gesuino Fadda, 56 anni, il figlio Giuseppe, di 24 anni e Ignazio Pusceddu, 55enne, che lavorava alle dipendenze dei due. Nell’agguato si salvò Luigi Pinna, genero di Fadda, che per anni indicò Zuncheddu come uno degli esecutori per poi ritrattare nel processo di revisione, sostenendo di essere stato influenzato da un investigatore.

