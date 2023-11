Celle libere dal novembre del 2014 

Il primo a ricoprire l’incarico di direttore è stato Domenico De Sica, nonno del celebre attore e regista Vittorio a sua volta padre dell’attore Christian. L’ultimo Gianfranco Pala, attuale presidente regionale della Federboxe, che per un breve periodo ha diretto il carcere di Uta oltre che il carcere di massima sicurezza dell’Asinara. Pala ha curato la fese più delicata dell’ex penitenziario, quando il 23 novembre del 2014 con un’imponente operazione i detenuti vennero trasferiti nel nuovo istituto di pena di Uta. De Sica in precedenza era stato responsabile di tutte le carceri riunite, che in città avevano sede nella Torre di San Pancrazio, nella Torre dell’Elefante e nelle saline di San Bartolomeo (era un bagno penale) dove i condannati lavoravano sotto il sole scalzi (con le catene alle caviglie). Sul colle c’era un dormitorio, e lì era stato costruito il carcere di Buoncammino per migliorare, in ipotesi, le condizioni dei detenuti. Tenuto conto di una situazione che in realtà migliorata non era, a quella esistente fu accorpata un’altra struttura tra il 1887 e il 1897. Già nel 1896 le celle ospitavano 600 detenuti e il problema era il solito: il sovraffollamento.

La sicurezza interna fu inizialmente affidata all’Esercito per poi passare sotto il controllo del nuovo Corpo di polizia penitenziaria.

