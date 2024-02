Celine Song corre agli Oscar Mai dimenticare che l’amore sfugge a ogni spiegazione 

Esistono infiniti modi per raccontare una storia d’amore, poiché il termine “amore” prevede possibilità di senso ben aldilà della più comune concezione di coppia. Una lettura profonda del suo significato possiamo coglierla in “Past Lives”, debutto alla regia della sudcoreana Celine Song con due candidature ai premi Oscar tra cui quella per il miglior film.

In un periodo di oltre trent’anni, le storie di Greta Lee e Teo Yoo s’intrecciano fin dai giorni trascorsi a scuola. Nati e cresciuti a Seoul, scoprono appena dodicenni di avvertire un sentimento reciproco; ma per esigenze di lavoro Greta lascerà la Corea insieme alla madre trasferendosi a Toronto. Curiosi e ancora trascinati da quel desiderio infantile, i due si ritroveranno da adulti sui social. Tuttavia anche gli incontri online termineranno presto, per non cedere al timore delle conseguenze. Passeranno altri dodici anni prima che Teo incontri Greta di persona, ormai divenuta una donna sposata e in carriera. Cosa può significare rivedersi dopo tutto quel silenzio e in simili circostanze? Ricordando per certi versi lo splendido “In the Mood for Love” di Wong Kar-wai, a rapire lo spettatore è soprattutto la messa in evidenza di una relazione attraverso la sua l’assenza. Ciò si determina in una contraddittorietà solo apparente, che esibisce il suo lato più intimo e riservato, per esempio, dai sorrisi di chi guarda l’altro consapevoli dei momenti passati insieme. Una lente sul modo di esperire i rapporti umani estremamente onesta e coraggiosa, che sfugge ad etichette troppo abusate nel tentativo di definire quanto - in verità - può solo esser provato sulla propria pelle (g.s.).