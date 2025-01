Celiaci, la nuova tessera non funziona 

Di per sé l’idea sarebbe anche innovativa: niente più buoni cartacei per l’acquisto dei prodotti alimentari destinati ai celiaci, ma il denaro caricato direttamente nelle tessere sanitarie degli aventi diritto. Peccato però che il sistema lanciato dalla Regione, che avrebbe dovuto diventare operativo dal primo gennaio, non sia ancora entrato a regime per problemi tecnici: una situazione che, almeno per il momento, costringe chi soffre di celiachia amettere mano al portafogli e pagarsi i costosi alimenti.

La delusione

Roberta Ortu, 47 anni di Capoterra, ha toccato con mano i limiti di questo nuovo sistema di gestione dei contributi che per legge spettano ai celiaci: il risultato è che, nonostante si sia recata alla Asl di Decimomannu per l’abilitazione della sua tessera sanitaria, momentaneamente non può effettuare alcun acquisto perché la Regione non avrebbe ancora emesso il codice che abilita il sistema.

«Quando ho saputo dell’avvento dell’utilizzo della tessera sanitaria al posto dei buoni cartacei ero entusiasta – racconta Ortu -, questo nuovo sistema, contrariamente al precedente, darebbe la possibilità di acquistare i prodotti per celiaci non solo esclusivamente in farmacie o negozi specifici, ma anche nei supermercati, consentendoci quindi di risparmiare. La beffa è che non solo la mia tessera sanitaria non mi permette di fare gli acquisti nonostante abbia seguito tutte le procedure attraverso il distretto della Asl di Decimomannu, ma non posso più neppure avere i 90 euro che mensilmente mi spettano sotto forma di buoni cartacei: una situazione che, come me stanno vivendo anche altre persone.

I costi

I cibi destinati ai celiaci hanno un costo non indifferente, ecco perché questa situazione di stallo tra il passaggio del precedente sistema di distribuzione dei buoni d’acquisto e quello nuovo rischia di mettere in difficoltà soprattutto le famiglie meno abbienti.

La replica

Spiegano dall’assessorato regionale: «I Distretti stanno convocando i pazienti in maniera graduale onde evitare un sovraccarico della piattaforma buoni celiachia in questa fase iniziale. Gli assistiti verranno convocati in queste settimane per consentire il passaggio dai buoni cartacei a quelli digitali in quanto nella fase di transizione (luglio-dicembre 2024) abbiamo dovuto avviare numerosi test con il coinvolgimento degli erogatori (quasi 1100 previsti), dei pazienti (previsti 7500) e dei 24 distretti. Entro gennaio la piattaforma sarà pienamente operativa».

